MŚP nie ograniczają motoryzacyjnych wydatków

Co czwarta firma z sektora MŚP kupi w tym roku samochód. Coraz więcej przedsiębiorców chce jednak wybrać auto używane.

25 proc. firm MŚP chce w 2022 r. odmłodzić lub powiększyć flotę aut - wynika z badania przygotowanego na zlecenie Volkswagen Financial Services. Większość z nich (58 proc.) zamierza kupić jedno auto. 40 proc. zakłada zakup od dwóch do pięciu samochodów, na większe zakupy wybiera się 2 proc. firm. Odnotowane w najnowszej edycji badania proporcje są podobne do tych z poprzednich edycji. Zmieniły się jednak preferencje dotyczące rodzaju napędu, co po części wynika z rosnącej oferty aut z napędami alternatywnymi, ale i polityki zrównoważonego rozwoju coraz śmielej wkraczającej również do sektora MŚP. Obecnie 4 proc. deklaruje, że kupione auto będzie miało napęd elektryczny. 16 proc. stawia na hybrydy (w poprzedniej edycji odsetek ten wynosił zaledwie 2 proc.)

– Wzrost zainteresowania napędami alternatywnymi w połączeniu z faktem, że 18 proc. badanych firm nie wie jeszcze, jaki rodzaj napędu wybierze, może świadczyć, że jesteśmy świadkami przełomu. Jeśli nic nie zakłóci rozwoju tego segmentu pojazdów, a wśród firm utrzyma się dążenie do zrównoważonego rozwoju, to w kolejnych badaniach tendencja będzie bardziej widoczna – mówi Dariusz Brodnicki, dyrektor departamentu marketingu w Volkswagen Financial Services. Preferencje polskich przedsiębiorców ujawnione w raporcie korespondują z wynikami rynkowymi. W 2021 r. udział pojazdów z napędem elektrycznym na rynku samochodów osobowych wzrósł prawie dwukrotnie - z niespełna 2 do prawie 4 proc. – W 2022 r. zakładamy jeszcze bardziej dynamiczny wzrost. Po wielu miesiącach oczekiwań program "Mój Elektryk" został uzupełniony o nabór przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających auta elektryczne w ramach leasingu lub wynajmu długoterminowego. Będzie to jeden z kluczowych czynników napędzających elektromobilność w Polsce - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Tylko 73 proc. przedsiębiorstw planujących w tym roku kupić samochód wybierze nowe auto, 27 proc. zdecyduje się na używane (najczęściej w wieku do 3 lat) . W poprzedniej edycji badania samochód z drugiej ręki decydowało się tylko 20 proc. Mimo tego kwoty przeznaczane na auta rosną. Choć niemal trzy na cztery badane firmy (72 proc.) przyznają, że pandemia wpłynęła na spadek ich przychodów, to deklarują zakup aut z wyższej półki. Na podobnym poziomie co przed rokiem utrzyma się zainteresowanie pojazdami powyżej 200 tys. zł (24 proc.). Skokowy wzrost widać w segmencie aut z przedziału 100-150 tys. zł. W tym przypadku chęć zakupu deklaruje 57 proc. (w porównaniu z 26 proc. z poprzedniej edycji badania). Najbliższe 12 miesięcy rysuje się dla rynku motoryzacyjnego raczej korzystnie. Oczywiście po stronie popytowej, bo co najmniej do końca 2022 r. będą występowały kłopoty z podażą.