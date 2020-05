Największy spadek w historii pomiarów

W kwietniu 2019 r. w UE zarejestrowano ponad 1,4 mln nowych aut osobowych. W kwietniu 2020 — niespełna 271 tys.

Pierwszy pełny miesiąc, w którym obowiązywały ograniczenia związane z COVID-19, przyniósł w UE największy miesięczny spadek, odkąd liczba rejestracji nowych aut jest monitorowana. Zarejestrowano ich o 76,3 proc. mniej mniej niż rok wcześniej. To skutek tego, że w większości krajów salony samochodowe w kwietniu nie pracowały. Na każdym z 27 rynków UE odnotowano w kwietniu dwucyfrowy spadek rejestracji. Największego doświadczyły Włochy i Hiszpania — o 97,6 i 96,5 proc. Na pozostałych głównych rynkach, czyli w Niemczech i Francji, spadek wyniósł 61,1 i 88,8 proc. W Polsce, gdzie salony sprzedaży nie zostały zamknięte, zarejestrowano w kwietniu 15,2 tys. samochodów, czyli o 67 proc. mniej niż rok wcześniej. Od stycznia do kwietnia 2020 r. popyt w UE na nowe samochody osobowe skurczył się o 38,5 proc. Liczba rejestracji spadła o połowę na trzech z czterech kluczowych rynków UE: we Włoszech (-50,7 proc.), w Hiszpanii (-48,9 proc.) i Francji (-48,0 proc.) W Niemczech popyt był niższy o 31,0 proc., a w Polsce o 34 proc.