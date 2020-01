Oferta konsorcjum Zakładu Systemów Komputerów ZSK i Bcoders o łącznej wartości 27,55 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę mobilnych pracowni komputerowych dla szkół.

Na drugim miejscu uplasowała się oferta Suntar za 28,14 mln zł, a na trzecim Konceptu za 29 mln zł.

NASK PIB we wrześniu rozstrzygnął konkurs, w którym wybrał 764 szkoły, do których trafią tzw. mobilne pracownie komputerowe. Na jedną pracownię składa się 16 laptopów z punktem dostępowym do internetu. Konkurs miał zachęcić szkoły do przystępowania do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Przetarg na pracownie ogłosił w październiku, a do otwarcia ofert doszło na początku grudnia. O zamówienie ubiegało się 11 wykonawców.

