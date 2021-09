Władze Norwegii pozwoliły państwowemu koncernowi Equinor oraz jego partnerom zwiększyć w okresie następnych 12 miesięcy eksport gazu ziemnego z dwóch złóż podmorskich, informuje Reuters.

Equinor to drugi po rosyjskim Gazpromie największy dostawca gazu na europejski rynek. W poniedziałek koncern poinformował o otrzymaniu zgody rządu na zwiększenie eksportu gazu ze złóż Troll i Oseberg o łącznie 2 mld metrów sześciennych w roku rozpoczynającym się 1 października.

Reuters podaje, że decyzja Norwegii oznacza zwiększenie eksportu gazu ze złoża Troll do 37 mld metrów sześciennych, a ze złoża Oseberg do 6 mld metrów sześciennych.

fot. Bloomberg

Działania norweskich władz są reakcją na rekordowe ceny gazu w Europie. Cena gazu z wiodącego benchmarkowego kontraktu wzrosła ponad trzykrotnie w tym roku.

- Wierzymy, że to odpowiedni moment w sytuacji kiedy Europa stanęła w obliczu niskiej podaży gazu na rynku – ogłosił Equinor.

Koncern poinformował, że pracuje także nad zwiększeniem eksportu ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym.

Reuters przypomina, że od 1 października ubiegłego roku Norwegia eksportowała dotychczas do Europy ok. 106 mld metrów sześciennych gazu. Rok wcześniej było to 105 mld metrów sześciennych.