Marta Jeżewska-Wasilewska, analityczka Wood&Co., zaktualizowała rekomendacje dla giełdowych banków, które mają pokaźny portfel kredytów frankowych.

W dwóch przypadkach zalecenia zostały podniesione do “kupuj”. Dla Banku Millennium rekomendacja brzmiała do tej pory brzmiała “trzymaj”. Cena docelowa wzrosła z 3,36 do 4,71 zł. Dla mBanku zalecenie brzmiało “sprzedaj”. Cena docelowa również poszła mocno w górę - ze 189 do 316,3 zł.