Nowy rekord wydobycia ropy w Rosji

Wydobycie ropy w Rosji jest obecnie największe od rozpadu ZSRR, informuje Bloomberg powołując się na anonimowe źródło rządowe.

Obecnie wydobycie ropy w Rosji wynosi 1,54-1,55 mln ton dziennie i głównie realizuje je państwowy Rosnieft, powiedział informator agencji. Oznacza to 11,29-11,36 mln baryłek dziennie. To rekord. Poprzedni, z października 2016 roku, wynosiła 11,25 mln baryłek dziennie. Rosja ustanowiła go krótko przed uzgodnieniem z OPEC wspólnego obniżenia wydobycia. Obecnie znów szykuje się do rozmów w Algierii z kartelem na temat dalszej współpracy w ramach grupy OPEC+.

Zobacz więcej Bloomberg

Największe wydobycie ropy za czasów ZSRR wynosiło średnio 11,41 mln baryłek dziennie. Sięgnęło tyle w 1987 roku.