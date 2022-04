Ograniczenie bilansu Fed od maja

Środowa sesja na Wall Street przyniosła przeszło 2% przecenę technologicznego Nasdaqa, a S&P 500 stracił niespełna 1%.

Opublikowany wczoraj komunikat po marcowym posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej został jastrzębio odebrany. Fed bowiem planuje ograniczyć bilans aż o przeszło bilion dolarów rocznie równolegle sukcesywnie podnosząc stopy procentowe. Obecnie ilość posiadanych aktywów sięga 9 mln. Będziemy zatem mieli do czynienia z odwracaniem procesu luzowania ilościowego w czasie pandemii i zmniejszaniem płynności już od kolejnego posiedzenia. Rentowności amerykańskich dziesięciolatek wyznaczyły nowe szczyty na 2.6%. To obok ryzyk związanych z wojną w Ukrainie główne zagrożenie obecnie dla rynków. Dodatkowo wczorajsze minutki wspierają scenariusz 50 punktowej podwyżki stóp podczas majowego posiedzenia FOMC. W przyszłym tygodniu rusza sezon wyników za I kw. i jego wydźwięk powinien być decydujący dla perspektyw rynku akcyjnego. Jeśli wyniki spółek ponownie okażą się lepsze od oczekiwań nawet w środowisku wysokiej inflacji, może to dać inwestorom impuls do kupowania akcji. Dziś jednak notowania głównych indeksów częściowo odreagowują wczorajsze spadki.