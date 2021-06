OPEC+ za wzrostem wydobycia ropy

Przedstawiciele OPEC+ podczas wtorkowego posiedzenia podjęli decyzję o utrzymaniu kwietniowych planów zmierzających do zwiększenia wydobycia ropy naftowej.

Ministrowie odpowiedzialni za energię z krajów wchodzących w skład porozumienia OPEC+ podjęli decyzję podczas wtorkowego spotkania online.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 1 kwietnia, grupa stwierdziła, że zwiększy dzienną produkcję ropy o 350 000 baryłek w maju, o 350 000 w czerwcu i o 441 000 w lipcu. W tym samym czasie Arabia Saudyjska zapowiedziała wzrost produkcji o 250 000 baryłek dziennie w maju, 350 000 baryłek dziennie w czerwcu i 400 000 baryłek dziennie w lipcu. Te założenia zostaną podtrzymane.

Przedstawiciele OPEC+ podkreślił potrzebę “dalszego konsultowania działań i uważnego monitorowania sytuacji rynkowej” oraz podtrzymywania comiesięcznych spotkań.

Ropa WTI drożała we wtorek po południu o 2,35 USD (3,5 proc.) do 68,67 USD za baryłkę, a ropa Brent o 1,86 USD (2,7 proc.) do 71,18 USD za baryłkę.