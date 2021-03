W dwa dni norweska Orkla dokonała dwóch przejęć, z czego jednego w Polsce, donosi serwis just-food.com.

Dzień po ogłoszeniu przejęcia fińskiego dostawcy żywności Fort Deli, norweska spółka przejęła polską firmę dystrybucyjną Ambasador 92 z Piaseczna. Kwoty transakcji nie ujawniono. Została przeprowadzona przez PGD SP, spółkę zależną Orkli. Norwegowie podkreślają, że przejęcie umocni dodatkowo pozycję Orkla Food Ingredients w kanałach sprzedaży, w których już jest mocna.

Działający od 1992 roku i zatrudniający prawie 130 osób Ambasador 92 jest dostawcą produktów do piekarni, cukierni, lodziarni oraz gastronomii. Na swojej stronie internetowej informuje, że importuje frytury i mieszanki ciast amerykańskich z USA oraz owoce w syropie z Hiszpanii i Grecji, a także, że jest największym importerem komponentów do produkcji lodów włoskiej firmy Fabbri. Ma także wyłączność na import i dystrybucję produktów norweskiego producenta papieru do pieczenia, firmy Nordic Paper AS.

Według Orkli, Ambasador 92 miał 138 mln zł obrotu w 2020 roku. Dotychczasowi właściciele polskiej firmy, którzy zajmowali kierownicze stanowiska, nadal mają nią zarządzać.