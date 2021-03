Orlen weźmie z Rosji nieco mniej

Ze względów historycznych głównym dostawcą ropy jest Rosja, ale Orlen stara się różnicować dostawców. Właśnie zmniejszył wolumen dostaw od Rosnieftu.

We wtorek PKN Orlen pochwalił się nową dwuletnią umową z Rosnieftem. Chwalił się, gdyż wolumen kontraktu z rosyjskim dostawcą został zmniejszony w stosunku do poprzedniej umowy — z 5,4—6,6 do 3,6 mln ton ropy rocznie.

Rura kontra statek „Ograniczenie wolumenu nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw. Jesteśmy na to gotowi dzięki dobrym relacjom handlowym z dostawcami z innych regionów świata’’ – komentował na twitterze Daniel Obajtek, prezes Orlenu. PKN Orlen, największy dystrybutor paliw w Polsce, nie wydobywa tego surowca w kraju, więc w całości polega na imporcie. Ze względów historycznych głównym kierunkiem importowym jest Rosja, choć — podobnie jak gazowy PGNiG — stara się dywersyfikować źródła dostaw. Nie jest to strategia oczywista ze względu na infrastrukturę: ropa ze Wschodu płynie do Polski rurami, a z innych kierunków statkami. To drugie jest logistycznie i kosztowo bardziej złożone, choć niska cena ropy z niektórych kierunków może kompensować tę różnicę. Mimo to koncern „aktywnie poszukuje nowych rynków i poszerza portfel dostawców oraz gatunki ropy’’. Poza ropą rosyjską rafinerie Orlenu korzystają z surowca sprowadzanego z Arabii Saudyjskiej oraz z dostaw spotowych, m.in. z Morza Północnego, Angoli czy Nigerii. Tydzień temu koncern zawarł też pierwsza umowę terminową z dostawcą z USA. Wyśle ją do Polski Exxon Mobil, największa spółka paliwowa na świecie. W ciągu roku przypłynie w ten sposób 1 mln ton surowca, zasilając orlenowskie rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie. Na rosyjskim paliwie W 2020 r. Orlen przerobił 29,5 mln ton ropy. Nie wiadomo, jaki dokładnie był udział ropy rosyjskiej, ale wiadomo, że stanowił większość. Z informacji NBP, opublikowanych w lutym 2021 r., wynika, że w III kw. 2020 r. sprowadzono do Polski 6,8 mln ton ropy, 60 proc. pochodziło z Rosji, zaś największym graczem na polskim rynku paliwowym jest PKN Orlen.