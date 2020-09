Pandemia zmieniła myślenie o dostawach

Koronawirus odmienił logistykę. Nie zawsze na gorsze — przyspieszyła automatyzacja i wzrosła niechęć do globalnych łańcuchów

Lockdown i związana z tym ograniczona możliwość zakupów w sklepach stacjonarnych znacznie przyczyniły się do dynamicznego wzrostu e-handlu. Z analizy banku Santander wynika, że udział e-commerce w polskim handlu detalicznym wzrósł w ciągu zaledwie kilku tygodni z 5,5 proc. na koniec 2019 r. do prawie 12 proc. w szczytowym momencie pandemii (analogiczny wzrost sprzedaży internetowej na największym rynku e-commerce na świecie, czyli w USA, zajął blisko siedem lat). Beneficjentami tak szybkiego wzrostu są nie tylko sklepy internetowe, ale także firmy logistyczne, które notują duży wzrost liczby zleceń od klientów z sektora e-commerce. Warunki, w jakich przyszło im wykorzystać wzrost, są jednak bardzo specyficzne. Wiele sprawdzonych rozwiązań najzwyczajniej w świecie nie nadawało się do wykorzystania.