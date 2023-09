Papier do lamusa

Komentarz partnera XX Forum Polskich Menedżerów Logistyki – Polska Logistyka

Katarzyna Ostojska, marketing manager Raben Logistics Polska

20 lat temu cechą charakterystyczną wielu biur w firmach transportowych i logistycznych były głośne drukarki igłowe i niekończące się harmonijki listów przewozowych wypływających z tych urządzeń. Wiele jednak zmieniło się od tego czasu. Rozwinęła się nie tylko świadomość ekologiczna, lecz również technologia, dzięki której papier trafia powoli do lamusa.

Rozwój systemów informatycznych i digitalizacja procesów nie tylko usprawniają codzienną pracę, umożliwiają też wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. W Raben Logistics Polska jednym z nich jest projekt Paperless 2.0, czyli niejako kontynuacja zapoczątkowanego kilka lat temu projektu Paperless, dzięki któremu znacząco obniżono zużycie papieru, między innymi rezygnując z papierowych listów przewozowych.

Do końca IV kwartału 2023 r. jedynym narzędziem pracy kierowcy będzie terminal mobilny służący do administrowania przesyłkami oraz kontaktu z dyspozytorem. Dotychczas odbiorca potwierdzał przyjęcie przesyłki na papierowej karcie doręczeń, po wdrożeniu Paperless 2.0 złoży podpis na urządzeniu kierowcy, terminalu, który gabarytami przypomina tradycyjny smartfon. Raben od lat stawia na zrównoważony rozwój, a wspomniany projekt jest kolejnym, który przyczyni się nie tylko do redukcji zużycia papieru. Dodatkową wartością będzie poprawa ergonomii pracy kierowcy. Korzyścią dla klienta będzie wygenerowany elektroniczny dokument potwierdzenia dostawy z podpisem odbiorcy przeniesionym z terminalu mobilnego już kilka minut po zrealizowaniu dostawy.

Innym przykładem optymalizacji bez papieru jest rozwój komunikacji za pomocą łączy EDI i wdrożenie rozwiązania umożliwiającego np. automatyczne przyjęcie dostawy bez konieczności ręcznego wprowadzania danych do systemu. Między innymi o tym rozwiązaniu opowiemy z Agatą Horzelą z GS1 Polska podczas forum.

W Raben już od dawna w biurach nie hałasują drukarki igłowe. Nie ma wydruków CMR-ów. Zamiast tego wdrażane są rozwiązania zwiększające efektywność kosztową i zapewniające klientom najlepszy serwis. Serwis – bez papieru.