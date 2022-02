Perceptus: cyberbezpieczeństwo w rękach profesjonalistów

Zielonogórska firma Perceptus od 13 lat zapewnia biznesowi i instytucjom publicznym kompleksowe usługi informatyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa. Może się pochwalić klientami z najwyższymi wymaganiami, takimi jak: urzędy centralne, koncerny energetyczne. Tam nie ma miejsca na kompromisy.

– Zapewnienie cyberbezpieczeństwa to cel nadrzędny naszych działań, a największą zaletą w porównaniu z konkurencją jest doskonała kadra i ciągłe rozwijanie własnych produktów tak, by odpowiadały potrzebom klientów i na bieżąco rozwiązywały ich problemy. Otrzymują oni nie tylko idealnie dopasowane rozwiązania informatyczne, ale przede wszystkim nasze wsparcie i stuprocentowe zaangażowanie w partnerskie podejście do biznesu – mówi Jacek Starościc, prezes Perceptus sp. z o.o.

Nasi pracownicy to wysokiej klasy specjaliści, których wyróżnia kultura pracy. Każdy z nich pracowników doskonale wie, jakie zadania ma do zrealizowania, a dobra atmosfera w zespole sprzyja współpracy i pozwala osiągać efekt synergii – mówi Jacek Starościc, prezes Perceptus sp. z o.o.

Bezpieczeństwo jako usługa

Jednym z oferowanych klientom rozwiązań jest Centrum Usług Bezpieczeństwa (SOC Perceptus) – kompleksowa usługa, dzięki której można szybko i w sposób skoordynowany reagować w razie cyberataku. Zespół doświadczonych inżynierów i analityków na bieżąco monitoruje, analizuje, a także reaguje na wszystkie zagrożenia, które mogą zakłócić funkcjonowanie organizacji. Stosowana przy tym technologia obejmuje innowacyjne urządzenia, które w czasie rzeczywistym identyfikują ataki na systemy teleinformatyczne. SOC Perceptus sprawdzi się w każdej organizacji, która chce zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa i chronić swoje zasoby.

Co istotne, spółka cały czas rozbudowuje SOC Perceptus o kolejne usługi, które mają zwiększyć zakres chronionych procesów i danych i jeszcze skuteczniej zabezpieczać infrastrukturę przed nieustannie rozwijającymi się cyberzagrożeniami.

Mobilnie i cyfrowo

Perceptus opracował i stworzył Mobilne Data Center, czyli konfigurowalną, nowoczesną infrastrukturę informatyczną umieszczoną w specjalnie przygotowanej konstrukcji kontenerowej. To profesjonalna serwerownia w mobilnej obudowie i trzy kompleksowe usługi bezpieczeństwa: wirtualizacji konsoli zarządzającej zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem klienta, back-upu z wykorzystaniem kluczy kryptograficznych oraz wirtualizacji stacji roboczej.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla klientów operujących na danych wrażliwych lub szukających nowych produktów w zakresie bezpieczeństwa danych. Głównym celem autorów Mobilnego Data Center było zaprojektowanie niezależnego i cyfrowo bezpiecznego centrum danych firmy. Takie rozwiązanie pozwala również wyeliminować problemy z brakiem odpowiedniego zaplecza (ludzi czy miejsca). Klienci sporo dzięki temu oszczędzają, nie tylko finansowo, ale i czasowo.

Kolejnym autorskim rozwiązaniem jest eSign.tech – usługa, dzięki której w bezpieczny i wygodny sposób można podpisywać cyfrowo dokumenty, bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń. Wystarczy komputer z dostępem do internetu lub dedykowana aplikacja mobilna. Podpis eSign.tech jest zgodny z wymogami podpisu kwalifikowanego. To gwarantuje autentyczność podpisów cyfrowych, złożonych za pośrednictwem platformy eSign.tech. Weryfikacja i potwierdzenie tożsamości odbywa się w 100 proc. online.

– Każdy użytkownik, który zakłada konto w naszym serwisie, musi potwierdzić swoje dane ważnym dokumentem tożsamości. Dzięki temu mamy pewność, kto faktycznie podpisuje dokumenty. Innowacją jest Bezpieczny Pokój do Podpisu, który umożliwia przechowywanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu. Pozwala również na podpisywanie dokumentów przez kilka osób jednocześnie. Wszystko odbywa się w obrębie jednego systemu, dzięki czemu każda osoba wskazana do podpisania dokumentu ma możliwość sprawdzenia go pod kątem zmian i poprawności, bez konieczności wykorzystania dodatkowych urządzeń do weryfikacji tożsamości – wyjaśnia Michał Czarnota, odpowiedzialny za marketing w spółce.

Szyfr na zamówienie

Odpowiadając na potrzeby klientów, Perceptus zbudował własne urządzenie do szyfrowania, deszyfrowania danych oraz generowania i przechowywania kluczy kryptograficznych w chronionym, odizolowanym środowisku, czyli Perc.Tech Security Appliance.

– Nasze rozwiązanie wykorzystuje najnowsze algorytmy kryptograficzne. Dodatkowo jako jedni z pierwszych zaoferowaliśmy dostęp do HSM w chmurze. Cloud HSM to w pełni zabezpieczone środowisko, do którego klient może mieć natychmiastowy dostęp w modelu SaaS, w którym oprogramowanie udostępniane jest w chmurze, rozwijane i aktualizowane, a klient płaci wyłącznie za faktycznie wykorzystane zasoby – wyjaśnia Łukasz Zajdel, product manager HSM.

W modelu chmurowym Perceptus oferuje też Infrastrukturę Klucza Publicznego do zarządzania cyfrową tożsamością oraz kluczami szyfrującymi dla osób, oprogramowania, urządzeń i systemów dziedzinowych.

Przedstawiciele Perceptusa mówią, że wartością dodaną we współpracy z nimi jest wiedza, którą przekazują kontrahentom.

– Dostarczamy nie tylko gotowe rozwiązania, idealnie dopasowane do potrzeb klientów, skonfigurowane i przygotowane do wdrożenia. Nasi technicy ściśle współpracują z administratorami klienta. Przekazują im wiedzę na temat wdrażanego sprzętu i oprogramowania, co pozwala w pełni wykorzystać możliwości dostarczonych rozwiązań – mówi Grzegorz Gąsiewski.

Prezes spółki dodaje, że fundamentem wysokiej jakości usług świadczonych przez Perceptusa są jego pracownicy.