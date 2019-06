Piąty blok elektrowni w Opolu oddany do użytku

Piąty blok elektrowni w Opolu o mocy 900 MW został oficjalnie przyjęty do eksploatacji. Inwestycję oddano dwa tygodnie przed terminem.

Według informacji PGE GiEK, w ostatnich dniach maja spółka otrzymała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z piątego bloku opolskiej elektrowni i przyjęła pierwszy z dwóch budowanych bloków o mocy 900 MW do użytkowania.



Nowoczesna technologia, która została wykorzystana do budowy opolskiej „piątki”, uwzględnia obowiązujące krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska. Nowy blok nr 5, o mocy brutto 900 MW, to jeden z dwóch bloków budowanych w Elektrowni Opole. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Termin przekazania do eksploatacji drugiego, bliźniaczego bloku nr 6 pozostaje bez zmian, zgodnie z zawartym aneksem do umowy, tj. 30 września 2019 r.



W swoim komunikacie spółka zaznacza, że podczas rozbudowy opolskiej elektrowni aż 70 procent wartości wszystkich zamówień trafiło do polskich firm.



Opolska inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.