Po Polsce jeżdżą stare maszyny

31,5 mln zarejestrowanych pojazdów. Wśród nich ponad 8 mln martwych. Jeżdżące mają średnio 15 lat

Na koniec 2019 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 31,5 mln samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. To niemal o 4 proc. (blisko 1,2 mln) więcej niż rok wcześniej — wynika z pobieżnej analizy danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Największą grupę pojazdów stanowią samochody osobowe. Według oficjalnych statystyk było ich ponad 24,6 mln, co stanowi 78 proc. całego parku. W porównaniu z 2018 r. liczba tych aut zwiększyła się o 3,9 proc. (914,5 tys.). Na drugim miejscu znalazły się samochody dostawcze o dmc do 6 ton. Z danych CEPiK po polskich drogach powinno się poruszać prawie 2,8 mln takich aut. Tu wzrost wyniósł 3,8 proc. (przybyło ich 102,8 tys.)