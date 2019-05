Poczta Polska buduje sieć automatów do odbioru paczek

Samoobsługowe automaty Poczty Polskiej do odbioru przesyłek staną wkrótce w placówkach pocztowych i w sklepach sieci Biedronka - poinformowała w środę w komunikacie Poczta. Urządzenia do odbioru przesyłek dostarczy firma SwipBox.

Jak czytamy w komunikacie pierwsze z 200 planowanych automatów pojawią się w placówkach pocztowych jeszcze przed wakacjami, a pozostałe zostaną oddane do użytku do końca III kwartału br. Automaty trafią do placówek pocztowych oraz sklepów sieci Biedronka w największych aglomeracjach miejskich - m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu oraz Poznaniu. "Powiększanie naszej sieci jest warunkiem dalszego rozwoju biznesu kurierskiego, dlatego podjęliśmy decyzję do dołączeniu pocztowych automatów do odbiorów przesyłek do naszej oferty" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes zarządu Poczty...