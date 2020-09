Pocztowe przemeblowanie

Potencjalna sprzedaż InPostu (...), zbliżający się giełdowy debiut Allegro i kłopoty finansowe Poczty Polskiej; to czynniki, które w najbliższej przyszłości mogą przemeblować rynek e-commerce i związaną z nim branżę kurierską - podaje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak informuje dziennik, Bloomberg jako pierwszy przekazał wiadomość, że fundusz private equity Advent International planuje sprzedać akcje InPostu. "Według anonimowych źródeł agencji sprawa jest na wczesnym etapie. Właściciel InPostu rozważa różne opcje we współpracy z Citigroup, a wycena firmy może przekroczyć 2 mld euro (ok. 9 mld zł)" - czytamy.



W ocenie koordynatora sektora usług pocztowych Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW dr. Mateusza Chołodeckiego, jeżeli dojdzie do sprzedaży firmy, będzie to "najważniejsza" zmiana na polskim rynku kurierskim. "InPost mógłby na tym zyskać, bo potrzebuje świeżej energii, drugiego impulsu. Paczkomaty mają się dobrze, teraz trzeba znaleźć nowe pole rozwoju. Pytanie, kto będzie nabywcą. Moim zdaniem Poczta Polska powinna zrobić wszystko, by kupić InPost. To dla niej szansa jednorazowego wzmocnienia obecności na dochodowym rynku i odwrócenia złego trendu wynikającego z coraz szybszego spadku segmentu listów. Z Pocztą Polską jest dziś tak, jak kilka lat temu z LOT-em: jeśli dostałaby od państwa zastrzyk kapitału na inwestycje, mogłaby osiągnąć sukces komercyjny" – tłumaczy.



Gazeta wskazuje, że rynek kurierski korzysta na dynamicznym rozwoju rynku e-commerce, którego "wartość według firmy konsultingowej OC&C wzrośnie w br. do 72 mld zł, w 2021 r. do 80 mld zł, a w 2024 r. do 118 mld zł". "Liderem tego rynku jest Allegro z udziałem szacowanym przez OC&C na 36 proc. – ponad 10 razy większym niż zajmujący drugie miejsce AliExpress" - informuje.