Polacy skarżą pakiet mobilności

Krajowy pracodawcy transportu drogowego podjęli kroki prawne w celu zablokowania unijnych przepisów dotyczących kierowców i przewozów.

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) skierował do Sądu Unii Europejskiej skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu. Domaga się stwierdzenia nieważności wchodzących w skład tzw. pakietu mobilności dwóch aktów prawnych. Pierwszy to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.). Zmienia on zasady dostępu do zawodu i rynku przewoźnika drogowego, wprowadzając m.in. obowiązek powrotu pojazdów co osiem tygodni do państwa siedziby przewoźnika, konieczność pracy kierowców w centrum operacyjnym przewoźnika położonym w państwie jego siedziby, czy też czterodniowy okres przerwy między podjęciem kolejnych operacji kabotażowych.