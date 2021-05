Polityka EBC wspierała firmy-zombie

Europejski Bank Centralny wie już to, co ekonomiści mówili od dawna. Że jego polityka wspierania gospodarki w czasie pandemii podtrzymywała istnienie firm-zombie, czyli takich, które w normalnych warunkach by upadły, donosi Reuters.

We wtorek EBC opublikował wyniki badania, które pokazały konieczność bardziej trafnego kierowania wsparcia, zwłaszcza w sytuacji kiedy będzie ono stopniowo ograniczane. Dotychczasowa polityka łatwego dostępu do ultra taniego kredytu podtrzymywała bowiem firmy, które powinny upaść, co w rzeczywistości hamowało gospodarkę, nie pozwalało zwiększyć jej efektywności i stanowiło zagrożenie dla bilansów banków.