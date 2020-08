Polski pracodawca pozostał optymistą

Kryzys kryzysem, a ponad 40 proc. firm chce nadal zatrudniać. W rekrutacjach przodują budowlanka, usługi i IT.

Duża część przedsiębiorstw w Polsce została zmuszona do ograniczenia działalności oraz planów rozwoju i zatrudnienia. Do łask wróciły praca tymczasowa i outsourcing. Nie brakuje jednak spółek, które mimo niepewnej sytuacji oferują kandydatom etaty. Najczęściej reprezentują oni sektor IT i nowych technologii, usługi, budownictwo i logistykę. Najwięcej naborów organizują pracodawcy na Mazowszu — wynika z najnowszego badania polskiego oddziału The Adecco Group.