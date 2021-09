Ponad miliard Azjatów dołączy do globalnej klasy średniej

Do 2030 r. ponad 1 miliard Azjatów uzyska na tyle wysokie zarobki i majątki by dołączyć do globalnej klasy średniej. Gros nowych „średniaków” pochodzić będzie z Chin i Indii. Miejsca w rankingu będzie tracić Polska.

fot. Dimas Ardian/Bloomberg

Najnowszy raport Word Data Lab sugeruje, że kryzys wywołany pandemią koronawirusa jedynie w małym stopniu spowolni zmiany demograficzne. Stale przybywać będzie liczba osób o zarobkach pozwalających zakwalifikować ich do klasy średniej. Chodzi o osoby będące w stanie zarabiać od 11 do 110 USD dziennie. W tym roku ich ogólnoświatową liczbę szacuje się na 3,75 mld osób. Do 2030 r. ma ona zwiększyć się w samej Azji o ponad 1 mld ludzi z czego ¾ będą stanowić osoby z Chin i Indii, dwóch najludniejszych krajów świata. Spektakularny wzrost ma odnotować Indonezja. Prognozy zakładają bowiem, że w ciągu niecałych 10 lat Indonezyjczycy stanowić będą czwartą co do wielkości klasę średnią na świecie wyprzedzając Rosję i Japonię. Największy progres oczekiwany jest z kolei po Bangladeszu, najbardziej zaludnionym kraju na naszym globie, którego awans ma być najbardziej spektakularny z 28 na 11 miejsce w rankingu. Obecnie kraje azjatyckie stanowią już ponad połowę światowej klasy średniej, ale według badania odpowiadają one tylko za 41 proc. wydatków konsumenckich tej grupy. Udział ten ma przekroczyć 50 proc. do 2032 r. Czołowe pozycje mają utrzymać Chiny, Indie i USA, zaś powolny lub ujemny wzrost liczby mieszkańców spowoduje spadek w rankingach m.in. Japonii, Niemiec, Włoch i Polski.