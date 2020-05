Pracownik lepszego i gorszego sortu

Kowalscy obawiają się bezrobocia, co nie znaczy, że każdy zgodzi się na głodową pensję.

Rynek pracy należy do pracownika, który dostaje kolejną w tym roku podwyżkę i premię. Rekruterzy nie radzą sobie z obsadzeniem stanowisk, więc zgadzają się na najbardziej odjechane żądania kandydatów. Biura wyposażone w stoły tenisowe, konsole do gier i hamaki zaczynają przypominać siedzibę Google w Kalifornii. Rozpieszczanie kadr odbywa się pod hasłem employer brandingu — ten anglojęzyczny termin, oznaczający budowę marki pracodawcy, ma zamaskować przesadę, z jaką firmy zabiegają o względy pracowników. Stop. Wszystko to dawno i nieprawda. W ostatnich miesiącach sytuacja zmieniła się o 180 stopni.Znowu mamy rynek pracodawcy, a widmo bezrobocia i zubożenia zawisło nad milionami Kowalskich. W firmach nastroje siadły, nikt nie jest pewien przyszłości.