Prawdy Relatywizowanie, czyli po co komu PR

Czym jest PR? Czy każda firma go potrzebuje? Jak zostać specem od komunikacji? Jakie błędy popełniają piarowcy? Jak reagować w sytuacji kryzysowej? O tym rozmawiamy w kolejnym odcinku Pulsu Biznesu do słuchania.

„Dzień dobry, X dni temu wysłałem Panu mejla i chciałem zapytać czy go Pan otrzymał” – ileż to razy przez 14 lat pracy jako dziennikarz, słyszałem to irytujące pytanie. Irytujące, bowiem w 9 na 10 przypadków dotyczy mejla, który mnie w ogóle nie interesował. To tylko dwa błahe błędy piarowców. Jak nie popełniać tych poważniejszych i co ważniejsze, jak zatem zostać specem od komunikacji? No i czym w zasadzie jest ten PR, kto, jak i do czego powinien go wykorzystywać, a także jak ułożyć relacje na linii piarowiec-dziennikarz – takie rozmowy przeprowadziłem podczas 15. Kongresu Public Relations i Komunikacji, który w tym tygodniu zgromadził ponad 150 ludzi PR.

O sztuce PR opowiadają: Adam Burak z PKN Orlen, Jakub Kurasz z PwC Poland, Magdalena Pawłowska z Grupy Famur, Krzysztof Kouyoumdjian z CEDC, Szymon Milczanowski i Paweł Sołtys z „PB”.