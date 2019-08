Premier: zwalniając młodych z PIT pokazujemy, że chcemy ich w kraju

Zatrzymanie młodych ludzi w kraju to wielkie wyzwanie; przez zerowy PIT dla młodych pokazujemy, że chcemy ich tutaj - powiedział w Sochaczewie premier Mateusz Morawiecki. Opowiedział się za podatkami proporcjonalnymi do dochodów.

"Co chcemy osiągnąć poprzez ten nowy projekt? Chcemy, żeby młodzi ludzie zostawali w kraj, żeby łatwiej im było znaleźć pracę, żeby mogli tę pracę podjąć jeszcze w czasie studiów, żeby włączyć młodych w rynek pracy" - mówił premier we wtorek na wyborczym wiecu w Sochaczewie. Morawiecki zainaugurował we wtorek kampanijny objazd kraju "PiSbusem".



Mówiąc o zwolnieniu z PIT osób do 26. roku życia powiedział, że "zainteresował się tym rozwiązaniem cały świat od Paryża po Waszyngton".



"Młodzi są przyszłością narodu, ale chcemy, żeby byli też teraźniejszością, żeby mieli tu i teraz dla siebie dobre miejsce do życia w Polsce" - powiedział. "To wielkie wyzwanie cywilizacyjne dla Polski – zatrzymanie młodych ludzi przyciągnięcie z powrotem tych, którzy wyjechali" - mówił Morawiecki, dodając, że przez 15 lat wyjechało ponad 1,5 mln ludzi, w większości młodych.



"Obiecujemy wakacje podatkowe do 26. roku życia, a potem pracujemy nad coraz lepszymi warunkami dla tych, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek i dla tych, którzy chcą podejmować pracę u różnych pracodawców" - dodał.



Według premiera sytuację, w której przedsiębiorcy unikają opodatkowania rejestrując firmy za granicą, "tak naprawdę powinna się nazywać piekłem podatkowym", a nie rajem podatkowym. "To jest świat postawiony na głowie" - dodał. Według premiera "prawdziwy raj podatkowy" powinien polegać na tym, że "ludzie, którzy zaczynają życie zawodowe, powinni płacić najmniejsze podatki, a najlepiej zerowe, a ci, którzy zarabiają dużo więcej, powinni płacić dużo wyższe podatki". "To jest dobre, zdrowe, solidarne podejście do całego społeczeństwa" - dodał.



Zerowy PIT dla młodych to jeden z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego. Stawka obowiązuje od sierpnia.



Z Sochaczewa, gdzie premierowi towarzyszył m. in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, Morawiecki udaje się do Rawy Mazowieckiej.