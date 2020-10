Przedsiębiorco — pokaż, co krępuje działalność

FOR ogłosił ankietę o barierach w biznesie. Jej efektem będzie raport o deregulacji, która jest konieczna, aby gospodarka wróciła do stanu sprzed pandemii.

Do szybkiego wzrostu po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 będzie potrzebne cofnięcie przepisów krępujących przedsiębiorczość. Tak Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) uzasadnia, dlaczego uruchamia portal www.deregulacja.pl i zaprasza wszystkich przedsiębiorców (mikro, małych, średnich i dużych) do wypełnienia specjalnejankiety. FOR w tej akcji, prowadzonej pod hasłem „Wyzwolić potencjał”, chce się dowiedzieć, jakie regulacje najbardziej utrudniają działalność gospodarczą. Zebrane informacje posłużą do opracowania raportu na temat korzyści z liberalizacji gospodarki, którego część będzie stanowił pakiet deregulacyjny. Przedsięwzięcie to jest elementem projektu organizacji Atlas Network, realizowanego na rzecz opracowania działań będących odpowiedzią na globalny kryzys spowodowany koronawirusem. FOR wyjaśnia istotę deregulacji na przykładach szkodliwych przepisów.