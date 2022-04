Adrian Skłodowski, analityk BM PKO BP, obniżył z “kupuj” do “trzymaj“ rekomendację dla akcji Oponeo.pl. Cena docelowa spadła z 69 do 50,50 zł.

“Obniżamy naszą rekomendację z "kupuj” do "trzymaj’ i cenę docelową do 50,50 zł na akcję ze względu na oczekiwaną niższą dynamikę wzrostu przychodów na lata 22-26 (5 proc. CAGR vs 9 proc. poprzednio) oraz obniżenie docelowej marży EBITDA o 0,5 pkt proc. do 4,5 proc. w długim terminie“ - napisano w uzasadnieniu.