Renault i DAF ciągle na czele

Do końca sierpnia 2019 r. zarejestrowano w Polsce 75,3 tys. nowych aut użytkowych. To o blisko 5,4 proc. więcej niż rok temu.

Rynek aut użytkowych tworzą dwa segmenty. Pierwszy z nich to samochody dostawcze (o dmc do 6 t). W ciągu ośmiu miesięcy tego roku zarejestrowano w Polsce niemal 55,8 tys. takich aut. To o 6,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Klienci najchętniej wybierali najmniejsze dostawczaki (do 3,5 t): aż 98,5 proc. wszystkich zarejestrowanych w tym roku samochodów należało do tej kategorii wagowej. W drugim segmencie aut użytkowych (ciężarówki powyżej 6 t) odnotowano w tym roku niemal 19,6 tys. rejestracji nowych pojazdówi 4,4-procentowy wzrost zainteresowania w porównaniu do sytuacji sprzed roku.