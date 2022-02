Rentowność obligacji USA spada

Rentowność obligacji 10-letnich USA spadła aż o prawie 15 pkt. bazowych do ok. 1,85 proc. Utrzymanie takiego popytu sygnalizuje możliwość największego dziennego spadku rentowności tych papierów od listopada.

- Jasne jest, że nie ma apetytu na ryzyko tego ranka, a jest olbrzymia niepewność – powiedział Reutersowi Chris Scicluna, szef analizy w Daiwa Capital Markets w Londynie.

W dół poszedł także tzw. krótki koniec krzywej rentowności USA. Rentowność obligacji 2-letnich spadła do ok. 13 pkt. bazowych do ok. 1,47 proc.

Obligacje drożeją także w Europie. Rentowność Bundów zmierza do zakończenia dnia największym spadkiem dziennym od marca 2020 roku kiedy strach wywołały doniesienia o pandemii koronawirusa.

Mimo ostatnich wydarzeń inwestorzy z rynku pieniężnego wciąż są przekonani, że Fed rozpocznie w marcu podwyższanie stóp procentowych. Wojna na Ukrainie spowodowała jedynie, że maleją oczekiwania agresywnej pierwszej podwyżki o 50 pkt. bazowych. Rynek uwzględnia wciąż w cenach wzrost o 25 pkt. bazowych.