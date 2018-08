Rentowności długu USA najniżej od 6 tygodni

Rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich USA spadła najniżej od 6 tygodni, a krzywa rentowności jest najbardziej płaska od 2007 roku, donosi Reuters.

Wzrost cen obligacji USA to skutek poszukiwania przez inwestorów „bezpiecznych” aktywów w związku z doniesieniami o przyznaniu się do winy byłego osobistego prawnika Donalda Trumpa, który miał także przyznać iż ten ostatni miał nakłaniać go do popełnienia przestępstwa przed wyborami prezydenckimi.

Obligacje drożeją również z powodu niepewności dotyczących relacji handlowych między USA i Chinami, a także przez publikacją „minutes” z ostatniego posiedzenia FOMC.



Rentowność obligacji 10-letnich USA wzrosła do 2,812 proc. i jest najniższa od 6 lipca. We wtorek wynosiła 2,844 proc.

Krzywa rentowności między dwu i dziesięciolatkami USA rozciąga się na 22 pkt. bazowe, co oznacza, że jest najbardziej płaska od 2007 roku.