Ropa najdroższa w tym roku

Ropa nadal drożeje z powodu obawy ograniczonej podaży po tym jak Arabia Saudyjska i Rosja wydłużyły bardziej niż oczekiwano okres redukcji dostaw surowca. Kurs WTI wzrósł w środę dziewiątą sesję z rzędu.

Analitycy zwracają uwagę, że zapowiedziana redukcja podaży ropy oznacza, że komercyjne zapasy surowca w krajach OECD mogą być na początku przyszłego roku wyjątkowo niskie. W środę Arabia Saudyjska podniosła ceny dla klientów w Azji najwyżej od 10 miesięcy. Większy wzrost ceny ropy hamował wzrost wartości dolara w wobec innych walut po wiadomości, że wbrew oczekiwaniom aktywność amerykańskiego sektora usług była w sierpniu najwyższa od sześciu miesięcy. Ożywiło to przekonanie o bardziej „jastrzębiej” polityce banku centralnego.

Rynek czeka na dane o zapasach ropy w USA, które z powodu skróconego tygodnia handlu zostaną opublikowane w czwartek.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów rósł o 1,0 proc. do 87,54 USD. To jego dziewiąta zwyżka z rzędu. Jest najwyższy od 11 listopada ubiegłego roku. Notowana na ICE Futures Europe ropa Brent z listopadowych kontraktów zdrożała szóstą sesję z rzędu, tym razem o 0,6 proc. do 90,60 USD. To jej najwyższa cena od 16 listopada.