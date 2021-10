Ropa prawie bez zmian

Ropa WTI była w poniedziałek najdroższa od 2014 roku, ale na końcu sesji notowano ją na poziomie piątkowego zamknięcia.

Kurs ropy WTI rósł w trakcie sesji nawet o 1,7 proc. Cena baryłki przekraczała poziom 85 USD za baryłkę i była najwyższa od 7 lat. Popyt jednak osłabł potem wyraźnie. Jako jeden powodów wskazywane były doniesienia o rozmowach w środę Unii Europejskiej z Iranem w sprawie programu nuklearnego tego kraju, które mogą zakończyć się przywróceniem umowy z 2015 roku i powrotem na rynek irańskiej ropy.

- Dopóki rozmawiają, jest szansa na dogadanie się – powiedział Bob Yawger, dyrektor rynku futures w Mizuho Securities USA.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z grudniowych kontraktów rósł o zaledwie 2 centy do 83,78 USD. Wcześniej dochodził nawet do 85,41 USD. Ropa Brent z grudniowych kontraktów zdrożała o 28 centów do 85,81 USD.