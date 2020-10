Cena ropy WTI minimalnie spadła w poniedziałek pomimo słabnięcia dolara.

O spadku notowań ropy przesądził brak zdecydowanych sygnałów po spotkaniu komitetu, w skład którego wchodzą przedstawiciele państw OPEC+. Choć Saudyjczycy dali znać, że oczekiwaliby działań w obliczu utrzymującego się niskiego popytu na ropę, to nie spowodowało to reakcji innych producentów surowca uczestniczących w porozumieniu o zmniejszeniu jego wydobycia do końca tego roku.