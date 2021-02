S&P500 zaliczył cztery spadki z rzędu

S&P500 stracił w piątek 0,2 proc., a zmiana wartości Dow Jones i Nasdaq nie przekroczyła 0,1 proc. S&P500 spadał przez kolejne cztery sesje, co jest najdłuższą serią od dwóch miesięcy. W trakcie skróconego tygodnia indeks stracił 0,7 proc. Tygodniowa zniżka Nasdaq wyniosła 1,6 proc. Dow Jones wzrósł przez tydzień o 0,1 proc.

Ostatnie sesja tygodnia na amerykańskich rynkach akcji nie przyniosła dużych zmian. Inwestorzy obserwowali natomiast uważnie rynek długu, gdzie rentowności benchmarkowych obligacji USA znalazły się najwyżej od roku, a 30-letnie papiery indeksowane o inflację po raz pierwszy od czerwca notowały dodatnią rentowność. Obawa nadciągającej wyższej inflacji spowodowała, że obligacje 10- i 30-letnie USA zanotowały największy tygodniowy wzrost rentowności od sześciu tygodni.

fot. Bloomberg

Lider Demokratów w Senacie, Chuck Schumer poinformował w piątek, że wszystko wskazuje, iż pakiet stymulacyjny wartości 1,9 bln USD zostanie skierowany do prezydenta przed 14 marca. Sekretarz skarbu Janet Yellen zasygnalizowała natomiast determinację w sprawie wsparcia gospodarki mówiąc, że „cena zrobienia zbył mało jest większa niż cena zrobienia czegoś dużego”. Niektórzy inwestorzy mogą obawiać się, że wzrost kosztów i rosnąca presja cenowa mogą jednak zaszkodzić gospodarce. W piątek IHS Markit poinformował, że w lutym wskaźniki cen płaconych i pobieranych przez amerykański biznes skoczyły w lutym najwyżej od 2009 roku, do kiedy sięgają dane. Podał także, że w tzw. szybkim odczycie dla lutego wskaźnik aktywności gospodarki USA wzrósł najwyżej od 2015 roku. To wspierało notowania spółek cyklicznych. Z 11 głównych segmentów S&P500; popyt przeważał w 5. Największym cieszyły się akcje spółek przemysłowych, energii (po 1,6 proc.) i materiałowych (1,85 proc.). Po przeciwnej stronie znalazły się segmenty „defensywne”: ochrony zdrowia (-1,15 proc.), dóbr codziennego użytku (-1,2 proc.) i użyteczności publicznej (-1,5 proc.).

Spadły kursy 18 z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones. Najmocniej taniały Nike (-2,2 proc.), Visa (-2,1 proc.) i Procter & Gamble (-1,8 proc.). Po przeciwnej stronie tabeli znaleźli się przemysłowi giganci: Boeing (4,3 proc.), Dow Inc. (4,9 proc.) i Caterpillar (5,0 proc.).

Na rynku spółek technologicznych, wśród tych o największej kapitalizacji drożały wyraźnie tylko akcje spółek półprzewodnikowych, m.in. Intela (2,3 proc.), Broadcom (1,4 proc.) i Texas Instruments (1,0 proc.). W grupie FAANG rósł tylko kurs Apple (0,1 proc.). Pozostałe spółki wyraźnie taniały: Facebook o 2,9 proc., Amazon.com o 2,35 proc., Netflix o 1,5 proc., a Alphabet o 0,8 proc.