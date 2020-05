Saipem wraca do polskiego gazu

Wykonawca, który z opóźnieniem wybudował terminal LNG w Świnoujściu, ułoży na dnie Bałtyku gazociąg Baltic Pipe.

Z zaskakującą pompą poinformowano w poniedziałek Polaków o wyborze włoskiej firmy Saipem do prac związanych z ułożeniem gazociągu Baltic Pipe na dnie Morza Bałtyckiego. Opinia publiczna przywykła do tego, że o kamieniach milowych tego projektu informowali dotychczas Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz Tomasz Stępień, prezes państwowego Gaz-Systemu, inwestora projektu. W poniedziałek do tego grona dołączył prezydent Andrzej Duda.