Seven Freight stawi czoło nowym wyzwaniom

Tomasz Budziński prezes zarządu Seven Freight 2021 r. zapisał się w historii firmy jako udany — osiągnęliśmy zdywersyfikowany portfel zamówień, zaproponowaliśmy usługę transportu drogowego z Chin i wdrożyliśmy autorskie rozwiązanie do raportowania statusu dostawy. W 2022 r. jesteśmy gotowi na każdy scenariusz.

Mimo pandemii firma Seven Freight nie zeszła ze ścieżki rozwoju — podjęła się transportu krytycznego, realizowanego w ograniczonym czasie i przy zastosowaniu specjalnych rozwiązań. Wdrożyła zdalny nadzór nad realizowanymi dostawami za pomocą rozwiązania opartego na technologii śledzenia transportu w czasie rzeczywistym (real time visibility). Dzięki temu możliwe stało się dla niej nie tylko śledzenie na bieżąco postępów transportu, lecz także przewidywanie całego scenariusza procesu dostawy na każdym jego etapie.

W ostatnich latach firma zyskała uznanie swoich kontrahentów za sprawą realizowania dostaw bezpośrednio na linie produkcyjne i terminale lotnicze, a także dzięki organizacji ekspresowego transportu pojedynczych palet w konsolidacji z innymi ładunkami, co umożliwiało redukcję kosztów dostawy.

Seven Freight nie tylko zapewnia usługi w konkurencyjnych cenach, ale słynie też z dobrej ich jakości, co m.in. potwierdzają certyfikaty: NATO AQAP 2110 — niezbędny do realizowania usług dla spółek strategicznych ze względu na obronność, TCF Elite — którym mogą się wylegitymować tylko najlepsi z solidnych spedytorów w kraju, certyfikat Kaizen — potwierdzający zarządzanie łączące się z planową i systematyczną redukcją marnotrawstwa.

Załoga Seven Freight ma poczucie, że firma idzie do przodu, trudności jej nie zatrzymują, tylko rodzą nowe rozwiązania, wyznacza nowe standardy w branży.

