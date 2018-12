Słabszy dolar i „risk off'

Piątkowy, poranny handel na rynku FX nie przynosi istotniejszych zmian na wycenach – eurodolar pozostaje blisko 1,1450 USD, a słabość USD po FED sprzyja kwotowaniom walut EM. Polski złoty kwotowany jest następująco:4,2852 PLN za euro, 3,7427 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,7905 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,7432 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,887% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie godziny handlu na rynku walutowym przyniosły potwierdzenie wcześniejszych tez, iż rynek zakłada że sygnalizowany scenariusz dwóch podwyżek stóp w 2019r. zostanie docelowo zmodyfikowany pod wpływem danych makro. Warto ponadto wspomnieć, iż rentowności długoterminowego długu USA spadły do 9-miesięcznych minimów. Sam koszyk dolarowy stracił w tym tygodniu ok. 1,2%. Teoretycznie więc słabszy USD może działać na korzyść walut EM – w praktyce jednak powodem takiego zachowania USD są obawy o globalny wzrost, co podbija poziom awersji do ryzyka na rynku. Indeksy giełdowe jak DAX czy S&P500 zaczynają sugerować, iż ostatnie spadki nie są jedynie korektą w rynku byka, a możliwą zmianą trend na rynkach akcyjnych. Sam PLN pozostaje jednak „niewzruszony”. Trend konsolidacyjny jest kontynuowany, chociaż widoczne są próby sprowadzenia kursu USD/PLN niżej. Warto również wspomnieć o krajowym układzie fiskalnym, gdzie wedle danych MF po listopadzie budżet miał 11,1 mld nadwyżki. Teoretycznie więc jest szansa, iż cały rok zamknięty zostanie nadwyżką, co byłoby ewenementem w historii III RP. Ponownie jednak należy przypomnieć, iż zachowanie PLN od miesięcy powiązane jest raczej z nastrojami na szerokim rynku aniżeli czynnikami lokalnymi.

W trakcie dzisiejszej sesji otrzymamy dane dot. sprzedaży detalicznej za listopad, gdzie rynek spodziewa się wskazania na poziomie 7% r/r. Ponadto opublikowane zostaną dane z rynku pracy, gdzie oczekiwana stopa bezrobocia to 5,8%. Na szerokim rynku warto bliżej przyjrzeć się danym dot. PKB (fin.) dla USA za III kw. (oczek.3,5%) oraz serii wskazań dot. m.in. dochodów i wydatków w USA czy zamówień na dobra trwałe.

Z rynkowego punktu widzenia EUR/PLN kontynuuje konsolidację blisko 4,28 PLN. USD/PLN przetestował okolice wsparcia na 3,7288 PLN. Wraz z końcem tygodnia wejdziemy najpewniej na PLN w okres ograniczonej aktywności rynku (24.12 jest dniem wolnym od handlu, podobnie jak 31.12) który potrwa aż do końca roku, co sugeruje utrzymanie bieżących poziomów.