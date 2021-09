Spadki na giełdach w USA

Amerykańskie rynki akcji wznowiły handel po długim weekendzie. Widać ostrożność inwestorów.

Godzinę po rozpoczęciu handlu we wtorek Dow Jones spadał o 0,8 proc., S&P500 tracił 0,4 proc., a Nasdaq rósł o mniej niż 0,1 proc. Rynkowi spółek nowych technologii sprzyja oczekiwanie, że słabe dane z rynku pracy w piątek będą skłaniały Fed do dłuższego utrzymywania ultra luźnej polityki monetarnej. W pozostałej części rynku panują gorsze nastroje, bo inwestorzy obawiają się słabnięcia ożywienia gospodarczego USA z powodu rozprzestrzeniania się wariantu delta koronawirusa. Goldman Sachs obniżył prognozę wzrostu gospodarczego USA argumentując, że amerykańscy konsumenci nie będą tak skłonni do wydatków jak oczekiwano.