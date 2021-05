Spółka gwiazdy Hollywood wchodzi dziś na giełdę

The Honest Co., spółka oferująca pieluchy, produkty higieny osobistej i środki czystości, którą stworzyła amerykańska aktorka Jessica Alba, pozyskała 413 mln USD ze sprzedaży akcji w pierwotnej ofercie publicznej (IPO).

W ofercie sprzedano łącznie ok. 25,8 mln akcji, z czego spółka 6,5 mln, po 16 USD za każdą. Widełki cenowe wynosiły 14-17 USD. IPO wyceniło The Honest Co. na ok. 1,45 mld USD. Uwzględniając pełne rozwodnienie kapitału, wynikające m.in. z opcji na akcje przekazane pracownikom, wycena sięga ponad 1,7 mld USD.