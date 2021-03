Europejskie stowarzyszenie APEAL chce, by w 2025 r. opakowania stalowe trafiały tylko do recyklingu. To zaś może wymagać objęcia ich kaucją.

W Polsce od miesięcy trwa dyskusja dotycząca wprowadzenia tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz systemów kaucyjno-depozytowych na opakowania, np. na butelki PET po napojach. Dzięki temu Polacy, podobnie jak konsumenci w innych krajach, mogliby oddawać je za kaucją do sklepów, te zaś będą przekazywać je do recyklingu.