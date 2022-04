Stan wojenny w gospodarce

Siódmy tydzień wojny Rosji z Ukrainą ugruntowuje rozdźwięk interesów państwa napadniętego oraz trzymającego kciuki za jego losy szeroko rozumianego Zachodu.

Kijów wysyła wciąż te same prośby o pilne dostarczanie skutecznej broni, której Ukraina potrzebuje, by zapobiec rozlaniu się wojny do innych państw. Sankcje gospodarcze, zawierające zresztą masę dziur i wyjątków, tylko wspomagają potrzebne na wczoraj konkrety militarne. Struktury zachodnie, zarówno NATO, jak też UE, z trudem przyjmują do wiadomości, że polityka unikania prowokowania Władimira Putina zawiodła i głównie hamletyzują – słowa, słowa, słowa… Chociaż np. Czechy oficjalnie, w uzgodnieniu z NATO, wysłały wreszcie transport poradzieckich czołgów T-72 jeszcze z epoki Układu Warszawskiego, które w służbie ukraińskiej będą różniły się na froncie od rosyjskich jedynie brakiem złowieszczego zygzaka Z. Polska ma takich T-72, o różnym poziomie sprawności, kilkaset – wysłanie choćby części byłoby dla Ukrainy zbawienne, z budżetu MON zaś zdjęłoby koszty ich polonizacji.