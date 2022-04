Steinway wchodzi na giełdę po 169 latach

Spółka z Nowego Jorku, którą 169 lat temu założył niemiecki imigrant Henry Engelhard Steinway, chce sprzedać w ofercie istniejące akcje i wejść na New York Stock Exchange (NYSE), wynika z dokumentów przekazanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

fot. Reuters/FORUM

Od 2013 roku właścicielem Steinway Musical Instruments Holdings jest Paulson & Co., spółka inwestycyjna amerykańskiego miliardera Johna Paulsona. Pięć lat później słynnego producenta fortepianów chcieli przejąć Chińczycy za 1 mld USD, ale do transakcji nie doszło. Pieniądze z IPO mają trafić do akcjonariuszy Steinway Musical Instruments Holdings. Po sprzedaży akcji w ofercie Paulson ma jednak nadal posiadać większość głosów na walnym spółki.

Steinway Musical Instruments Holdings ma dwa zakłady produkcyjne: w Nowym Jorku i Hamburgu oraz 33 salony sprzedaży w USA, Europie i Azji. Sprzedaje fortepiany w cenach od 60 tys. USD do 340 tys. USD, wynika z prospektu.