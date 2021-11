Sytuacja na rynkach 9 listopada

Dolar kontynuuje korektę obserwowaną w poniedziałek, chociaż jest ona symboliczna.

Zwyżka najsilniejszego w grupie G-10 japońskiego jena względem amerykańskiej waluty nie przekracza 0,3 proc. Siła JPY to pokłosie utrzymujących się nisko rentowności amerykańskich obligacji skarbowych - dla 10-letnich ustabilizowaliśmy się poniżej 1,50 proc.

Co ciekawe ma to miejsce przy pojawiających się "jastrzębich" komentarzach części członków Fed. Wczoraj wiceprezes Richard Clarida dał do zrozumienia, że najprawdopodobniej w końcu przyszłego roku zostaną spełnione kluczowe dla banku centralnego kryteria pozwalające na podwyżkę stóp procentowych, a mający prawo głosu w 2022 r. James Bullard nie wykluczył, że Fed powinien dokonać aż dwóch ruchów, gdyż rynek pracy jest "mocno rozgrzany". Niewykluczone jednak, że rynki próbują tez uwzględniać wpływ potencjalnych zmian w zarządzie Fed w 2022 r. na kształt polityki monetarnej. Czy słusznie?

O wcześniejszym odejściu z końcem grudnia poinformował Randal Quarles, a kadencja wspomnianego wcześniej Richarda Claridy wygasa z końcem stycznia, z kolei samego Jerome Powella w lutym. Do tej pory wydawało się, że nie ma on żadnych kontrkandydatów, chociaż niektórzy członkowie Senackiej Komisji Bankowej mieli zgłaszać mocne zastrzeżenia, co do jego kolejnej kadencji.

Według agencji Bloomberg prezydent Biden miał przeprowadzić w ubiegłym tygodniu rozmowę z wiceprezes Lael Brainard, której poglądy na politykę monetarną są w dużej mierze tożsame z podejściem Powella, chociaż opowiada się ona za ostrzejszym podejściem wobec największych graczy w sektorze bankowym. Obsadzenie Brainard zamiast Powella, oraz delegowanie nowych członków do zarządu Fed mogłoby pozwolić ekipie Bidena i Demokratom zrealizować ten scenariusz. Problem jednak w tym, że może on nie przejść bez porozumienia z Republikanami, którzy mają połowę głosów w Senacie. Co oznaczałoby to dla rynków? W temacie polityki monetarnej niewiele, perspektywa ostrzejszych regulacji wobec sektora bankowego mogłaby jednak zaszkodzić sentymentowi na Wall Street.

Dla dolara kluczowe mogą okazać się jutrzejsze dane o inflacji CPI za październik. Dzisiaj poznamy dane o inflacji PPI, która wzbudza mniej emocji. Z pozostałych informacji warto zwrócić na wczorajszy, kolejny rekord indeksów na Wall Street, oraz umiarkowane nastroje w Azji (częściowo wsparte przez doniesienia o planach poluzowania obostrzeń w Japonii w najbliższy piątek). W przestrzeni FX uwagę zwracają komentarze szefa Banku Anglii, którego zdaniem podwyżka stóp procentowych mogłaby mieć miejsce w sytuacji pojawienia się ryzyka drugiej rundy (wzrostu presji płacowej).

Na tej bazie trudno będzie jednak zbudować argumentację za dalszym odreagowaniem funta. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku EBC - w depeszach agencyjnych przewijał się w ostatnich godzinach komentarz prezes Lagarde, która więcej czasu poświęciła perspektywom ożywienia europejskiej gospodarki, ale zaznaczając też, że polityka monetarna pozostanie nakierowana na wsparcie wzrostu. Notowania EURUSD jednak tylko na krótko wyszły ponad barierę 1,16. Dzisiaj o godz. 11:00 poznaliśmy odczyt indeksu ZEW z Niemiec, który w listopadzie przewyższył oczekiwania.

Opowieści z arkusza zleceń Newsletter autorski Kamila Kosińskiego ZAPISZ MNIE

× Opowieści z arkusza zleceń autor: Kamil Kosiński Wysyłany raz w miesiącu Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy. Chcę otrzymywać newsletter Opowieści z arkusza zleceń * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

USDJPY - efekt niskich rentowności

Notowania USDJPY połamały wsparcie przy 113,14, co zdaje się otwierać drogę do realizacji większej korekty wrześniowo-październikowej zwyżki. W sytuacji scenariusza ruchu powrotnego ważne mogą okazać się okolice dawnych szczytów 111,60-112,00. Nie wydaje się aby informacje o otwieraniu się japońskiej gospodarki po kolejnej fali COVID miały tu istotne znaczenie. Większy wpływ ma to, co dzieje się z rentownościami amerykańskich obligacji, które zaliczyły wyraźniejszą korektę wcześniejszych wzrostów. Przed nami dane o inflacji CPI w USA (jutro). Teoretycznie mogą spowodować, że rynek będzie próbował powrócić ponad 113,14 (jeżeli rentowności podbiją po wyższym odczycie). Układ dziennych wskaźników zdaje się jednak bardziej zapowiadać kontynuację spadków USDJPY w kolejnych dniach.

Wykres dzienny USDJPY

OKIEM ANALITYKA - czas wyborów

Tym razem nie chodzi tu o polityków, chociaż ich decyzje będą kluczowe. Dzisiaj Bloomberg przypomniał o trwającym procesie wyboru szefa Fed w związku z kończącą się w lutym kadencją Jerome Powella. Po kilku głosach krytyki płynących z własnego obozu politycznego prezydent Joe Biden próbuje się zabezpieczać "wystawiając" do wyścigu o fotel też Lael Brainard, obecną wiceprezes, której poglądy na politykę monetarną są w zasadzie zbieżne z tym, co mówi Powell. Brainard ma jednak jeden atut w oczach Demokratów, chce ponownego zaostrzenia regulacji wobec największych banków, co może kreować jej obraz, jako tej, która nie jest na usługach Wall Street (chociaż to cały FED, a nie tylko Powell odpowiada za hossę wywołaną gigantycznym dodrukiem pieniądza).

Proces wyboru szefa Fed raczej nie będzie kreować jakichś większych emocji na rynkach. Co innego w Polsce. W przyszłym roku wygasa kadencja zdecydowanej większości członków Rady Polityki Pieniężnej, w tym prezesowi Glapińskiemu.

Według doniesień mediów opozycja, która kontroluje Senat już zapowiedziała wystawienie kandydatów, którzy mogą być ostrymi recenzentami obecnej polityki (były minister finansów J.V.Rostowski), pytanie na jaki ruch zdecydują się Sejm i Prezydent, którzy reprezentują rządzącą obecnie opcję polityczną. Trudna sytuacja na granicy z Białorusią może na kilka tygodni odsunąć tą dyskusję, jaka najpewniej będzie prowadzona też przez media, ale warto mieć na uwadze to, że im szybciej poznamy nazwiska kandydatów, tym lepiej dla oczekiwań, co do kształtu przyszłej polityki monetarnej.

Ostatnie miesiące wprowadziły chaos komunikacyjny, który tylko może się jeszcze pogorszyć - przykładem jest chociażby to, że rynek próbuje wyceniać aż 75 p.b. podwyżkę stóp w grudniu na zasadzie "rzutu na taśmę" będąc jednocześnie mniej pewnym tego, co stanie się w pierwszym półroczu 2022 r. Ma to miejsce przy ponownym braku jasnego przekazu ze strony przedstawicieli RPP.