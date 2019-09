Szef ITU: Węgry mogą wprowadzić sieć mobilną 5G do końca roku

Niewykluczone, że Węgry do końca roku wprowadzą sieć mobilną 5G, jeśli powiedzie się realizacja ich planów – powiedział we wtorek szef Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) po rozmowie z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Houlin Zhao powiedział, że zapytał Orbana, kiedy mogłoby dojść do uruchomienia serwisu komercyjnego 5G na Węgrzech. „Powiedziano mi, że postępy są dość dobre i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, być może do końca tego roku Węgry rozpoczną udostępnianie serwisu komercyjnego 5G” – oznajmił na konferencji ITU w Budapeszcie.



Węgierski Narodowy Urząd ds. Mediów i Komunikacji (NMHH) opublikował w czerwcu projekt dokumentu dotyczącego sprzedaży ponad 400 mHz z widma 5G na potrzeby sieci bezprzewodowej nowej generacji, która miałaby obsługiwać samochody samobieżne oraz przepływ informacji między maszynami w czasie rzeczywistym.



W odróżnieniu od niektórych innych państw Węgry nie podzielają obaw USA dotyczących bezpieczeństwa technologii 5G oferowanej przez Huawei i twierdzą, że będą traktować chińskie firmy tak samo jak każdego innego dostawcę technologii.



Minister ds. innowacji i technologii Laszlo Palkovics powiedział na konferencji ITU, że Węgry chciałyby zamknąć przetargi na 5G do października, po czym jego resort przedstawi rządowi dokument strategiczny na temat aplikacji 5G.



Palkovics mówił w czerwcu, że Węgry zamierzają uruchomić usługi 5G w dużych ośrodkach przemysłowych w 2020 r., a sieć powinna obejmować wszystkie duże miasta i główne szlaki transportowe do połowy przyszłej dekady.



Minister powiedział agencji Reutera, że przetargi na 5G mogłyby przenieść około 70 mld ft (211 mln euro), a Budapeszt „bardzo się cieszy”, że tacy istotni gracze jak Huawei są zaangażowani na Węgrzech w produkcję i projektowanie systemów.



Waszyngton prowadzi światową kampanię, która ma przekonać jego sojuszników do wykluczenia sprzętu telekomunikacyjnego Huawei z sieci mobilnych 5G. Huawei zaprzecza, by jego technologia stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa.



Najważniejszymi operatorami sieci komórkowej na Węgrzech są filia Deutsche Telecom – Magyar Telekom, Vodafone oraz Telenor.