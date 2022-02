Taka reakcja jakie sankcje

To ociąganie się generuje spekulacje, że faktycznie do żadnej poważnej wojny handlowej z Moskwą nie dojdzie i strach przed atomowymi restrykcjami mógł być nadmierny. Nic bardziej mylnego. Putin może rzeczywiście działać metodą powolnych kroków, oczekując legitymizacji dla swoich działań. To dlatego rosyjska dyplomacja podtrzymuje oczekiwania co do czwartkowego spotkania Ławrow-Blinken, które teoretycznie nie powinno się odbyć, gdyż Rosjanie złamali reguły gry.

Niezależnie od tego, co zrobią Amerykanie, Rosjanie będą kreować własną narrację i podgrzewać emocje (dzisiejsze słowa Ławrowa o tym, że Ukraina nie ma prawa do suwerenności). Wczorajsze wystąpienie Władimira Putina powinno być zinterpretowane jako ostrzegawczy sygnał, że mamy do czynienia z początkiem dużego konfliktu. Zajęcie Doniecka i Ługańska nie jest tym samym planem B, który miałby pozwolić rosyjskiemu prezydentowi wyjść z twarzą wobec własnych obywateli. Jeżeli ten tok rozumowania jest właściwy, to rynki powinny nastawić się na dłuższy okres awersji do ryzyka trwający tygodnie, a nawet miesiące.

W tym miejscu warto też wspomnieć o cynizmie rosyjskiego prezydenta, jeżeli rzeczywiście dobrze zaplanował on całą operację - Putin zdaje się zakładać, że Zachód będzie bardziej zainteresowany wyjściem z pandemicznego kryzysu oraz walką z inflacją niż poświęcaniem się dla Ukrainy, co może wpędzić go w lata stagflacji (wysokiej inflacji i niskiego wzrostu gospodarczego). Piłka meczowa leży jednak po stronie zachodnich przywódców, chociaż sam mecz może okazać się dość wyczerpujący.

EURUSD - Ifo pomoże euro?

Opublikowane dzisiaj o godz. 10:00 dane Ifo obrazujące nastroje w niemieckim biznesie wypadły nieźle - wskaźnik wzrósł w lutym do 98,9 pkt. z 96,0 pkt. po korekcie w styczniu, co potwierdza koncepcję ożywienia tamtejszej gospodarki po jesiennych falach pandemii. Czy to pomoże euro? Paradoksalnie wiele będzie zależeć od tego, na jakie sankcje wobec Rosji zdecyduje się Unia Europejska i na ile będą one bolesne dla niemieckiego przemysłu (w sytuacji, gdy Moskwa podejmie działania odwetowe).

Na razie sytuacja nie jest aż tak groźna, ale trudno ocenić, czy prezydent Putin skończy swój "projekt Ukraina" na zajęciu terenów dwóch separatystycznych republik. Z tego też powodu ryzyko spadków EURUSD pozostanie wysokie.

Technicznie wczoraj oddaliliśmy się od oporu przy 1,1370, potwierdzając tylko jego duże znaczenie w krótkim terminie dla struktury spadkowej. Naruszenie wsparcia przy 1,13 dzisiaj rano nie okazało się jednak trwałe. Nie oznacza to jednak, że w krótkim okresie, zejście w okolice silnych wsparć 1,1240-60 zostało wykluczone.