Technologie: Twoje przenośne biuro od HP

Jeśli zamierzasz zabrać pracę ze sobą na egzotyczne wakacje lub wieść życie cyfrowego nomady, powinieneś pomyśleć o lekkim, poręcznym sprzęcie – choćby takim, jaki oferuje firma HP we współpracy z Media Markt. Ci renomowani dostawcy mają wszystko, czego potrzebujesz do codziennych zadań służbowych.

Oto kilka urządzeń giganta IT z Doliny Krzemowej, które ułatwiają zdalne wykonywanie obowiązków, prowadzenie wideokonferencji i łączenie się z siedzibą przedsiębiorstwa. W czasie wolnym mogą posłużyć jako przenośne centrum rozrywki – czy po ciężkim dniu pracy nie zasługujesz na trochę odprężenia?

Hybryda laptopa z tabletem

Dla profesjonalisty: Nawet z zestawem urządzeń HP praca sama się nie zrobi, ale będzie przyjemniejsza, szybsza i bardziej wydajna.

Sercem zestawu, który testowaliśmy, jest należący do kategorii produktów 2w1 HP Spectre x360 (13,5 3k2k AMOLED IPS 400 nitow). Wiele osób zadaje sobie pytanie: tablet czy laptop? W przypadku tego modelu nie trzeba się zastanawiać, bo łączy on przenośny komputer z możliwościami dotykowego ekranu. Hybryda nie oznacza jednak kompromisu w zakresie mocy – urządzenie wyposażono w procesor 12 Gen Core i7-1255u, pamięć RAM 16 GB i szybszy dysk o pojemności do 2TB. Na uwagę zasługuje też długi czas pracy na jednorazowym ładowaniu, który zapewnia platforma Intel Evo – gdy w naszym teście odtwarzaliśmy plik wideo w rozdzielczości 1080 p przy jasności 50 proc., bateria wytrzymała prawie 11,5 godziny.

Sprzęt wyposażony w system Windows 11 Pro, zaprojektowany pod kątem pracy hybrydowej. Pomoże on ci się skupić i wykonać więcej zadań – niezależnie od tego, gdzie znajduje się twoje biuro.

Niewielkie rozmiary i niska masa sprawiają, że urządzenie można zabrać ze sobą w podróż. Pełnowymiarowa klawiatura umożliwia pracę w dowolnym miejscu, ze skokiem klawiszy 1,5 mm zapewniającym komfort pisania oraz pełną wydajność. Podświetlane klawisze pozwalają na korzystanie z tej jednostki nawet po ciemku. Doskonale sprawuje się też lekko zagłębiony w obudowie HP Imagepad – panel z wielopunktowym interfejsem dotykowym obsługuje gesty z użyciem czterech palców i gestów oraz umożliwia przewijanie, przybliżanie i nawigowanie za pomocą pojedynczego dotyku.

Na prawo od touchpada znajduje się czytnik linii papilarnych, który umożliwia logowanie się do systemu Windows 10. Zdziwisz się, jak prawidłowo i szybko rozpozna przyłożony do niego palec, szkoda tylko, że „wskoczył” on w miejsce prawego przycisku Ctrl – bywa to mylące dla tych, którzy używają skrótów z tym klawiszem. Dodatkowym zabezpieczeniem biometrycznym jest kamera IR zgodna z Windows Hello (logowanie przez system rozpoznający twarz).

Warto też wspomnieć o module TPM oraz BitLocker, czyli domyślnie zainstalowanej w systemach Windows funkcji szyfrowania danych, z której pomocą będziesz mógł szybko zabezpieczyć dysk lub partycje przed niepowołanymi osobami.

Aluminiową konstrukcję cechuje solidność. Dotykowa matryca została pokryta chemicznie wzmocnionym szkłem Corning Gorilla Glass, które znamy ze smartfonów – ta błyszcząca powłoka chroni wyświetlacz przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami, ale z drugiej strony utrudnia korzystanie z urządzenia przy świetle słonecznym.

Na spodzie laptopa znajdują się dwa głośniki sygnowane marką Bang & Olufsen, będącą międzynarodową ikoną stylu i symbolem audiowizualnej doskonałości.

Kolejna zaleta HP Spectre x360 to możliwość obrócenia ekranu o dowolny kąt od 0 do 360 stopni, dzięki czemu komputer nadaje się m.in. do rozrywki oraz robienia notatek za pomocą rysika HP MPP 2.0 Tilt Pen z mocowaniem magnetycznym w prawym górnym rogu dla łatwiejszego dostępu (element ten jest dołączany do niektórych zestawów). Spectre można też ustawić w trybie kinowym i oglądać na nim filmy.

Spectre x360 nie zawodzi również w kwestii designu. Wygląda bardziej stylowo niż MacBook Apple, więc zadasz szyku, wyciągając sprzęt z eleganckiego etui na spotkaniu biznesowym. Dostępne kolory to Nighfall Black, Natural Silver i Nocturne Blue. Powierzchnia obudowy jest matowa, a odcienie ciemnego brązu prezentują się bardzo elegancko.

Kamera internetowa HP TrueVision HD, ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych oferuje wsparcie dla Windows Hello w podczerwieni poprzez rozpoznawanie twarzy. Aplikacja HP Enhanced Lighting umożliwia dostosowanie oświetlenia emitowanego z wyświetlacza, by poprawić wygląd podczas konferencji wideo. Z kolei HP Palette udostępnia specjalne narzędzia do wyszukiwania zdjęć oraz łącza do innych kreatywnych aplikacji.

Jeśli chodzi o wejścia i wyjścia, Spectre x2 posiada dwa porty Thunderbolt 4 z USB4 Type-C o przepustowości 40 Gb/s (zasilanie z USB, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge), jeden port SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 10 Gb/s (HP Sleep and Charge) i jedno gniazdo combo (słuchawki/mikrofon).

Głośniki są teraz skierowane do przodu z wycięciami w szkle i HP Audio Boost - innymi słowy, dyskretnymi wzmacniaczami - aby zapewnić pełny dźwięk. Wreszcie, 5MP kamera internetowa HP TrueVision HD oferuje wsparcie dla Windows Hello w podczerwieni poprzez rozpoznawanie twarzy. Dzięki produktom Intel Wi-Fi 6E (Gig+) używającym na zasadach wyłączności pasma 6E opóźnienia są nawet o 75 procent mniejsze niż w przypadku sieci Wi-Fi 5.

Dla lubiących bazgranie: Dzięki rysikowi HP MPP 2.0 Tilt Pen nawet w cyfrowym świecie możesz rozwijać swoje umiejętności manualne.

Ten przyjazny dla środowiska produkt zawiera plastik odzyskany przed trafieniem do oceanu oraz aluminium z recyklingu i posiada certyfikaty EPEAT® Gold & ENERGY STAR. Wspomnijmy jeszcze o trzyletniej gwarancji (2+1 gratis).

Bezprzewodowa klawiatura i mysz

Jeśli zależy ci na pełnowymiarowym keyboardzie, zwróć uwagę na programowalną klawiaturę bezprzewodową HP 970. Powinny ją docenić zwłaszcza osoby, które dużo piszą (jest wygodna i nie męczy dłoni) oraz często przeskakują między sprzętami. Ten zgrabny gadżet podłączysz aż do trzech urządzeń – dwa przez Bluetooth i jeden przez USB-A. Dodatkowo funkcja Microsoft Swift Pair umożliwia połączenie w zaledwie dwóch krokach z komputerem z systemem Windows. Inteligentne czujniki dostosują podświetlenie klawiszy do poziomu światła w otoczeniu. Ponad 20 klawiszy zaprogramujesz przy użyciu skrótów, dzięki czemu zyskujesz szybki dostęp do ulubionych aplikacji. Żywotność baterii wynosi sześć miesięcy, co oznacza, że modelu HP 970 nie będziesz musiał często ładować. Ładowanie klawiatury odbywa się przez USB-C.

Płynność pracy wzmacnia konfigurowalna i bezprzewodowa mysz HP 430 o ergonomicznej konstrukcji i baterii wystarczającej nawet na 24 miesiące. Spersonalizujesz ją za pomocą czterech programowalnych przycisków i regulowanej prędkości kółka. Klawiatura została zaprojektowana zarówno dla prawo-, jak i leworęcznych. Technologia Blue Optical umożliwia pracę na prawie każdej powierzchni, nawet na marmurze. Nie bez znaczenia jest też aspekt ekologiczny – produkt został wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu.

Oprogramowanie HP Accessory Center (HPAC) umożliwia przystosowanie ustawień akcesoriów HP do indywidualnych potrzeb

Internetowa kamera 4K

Doskonałym uzupełnieniem Spectre może być kamera internetowa HP 950 4K, która świetnie się sprawdza m.in. w przypadku freelancerów i menedżerów rozproszonych zespołów – to opcja dla tych, których nie zadowala kamera wbudowana w laptopa. Cylindryczny kształt urządzenia wzorowany jest na obiektywie aparatu fotograficznego. Można je przymocować do górnej części monitora za pomocą zacisku lub przykręcić do statywu i postawić na biurku.

Kamera ma pole widzenia 103 stopnie, co daje gwarancję, że uchwyci nie tylko ciebie, ale też towarzyszące ci osoby lub otoczenie, przy czym żaden element tła nie wysunie się na pierwszy plan, bo wyposażone w sztuczną inteligencję urządzenie ma funkcję śledzenia twarzy i automatycznie dostosowuje oświetlenie tak, byś to ty był w centrum uwagi.

Model HP 950 4K Webcam możesz obracać w zakresie 360 stopni, co pozwoli twoim wideorozmówcom zobaczyć miejsce, w którym jesteś, a nawet zawartość twojego biurka. Funkcja Keystone Correction automatycznie ustawi ostrość po wykryciu dokumentów, by łatwiej było je przeglądać lub nawet skanować. A jeśli nie chcesz być na widoku, bo cenisz prywatność? Wbudowana przesłona zablokuje obraz i nikt nie będzie mógł zobaczyć twojej lokalizacji i tego, co robisz. Uniwersalne zaczepy montażowe posłużą ci do zamocowania kamery wszędzie tam, gdzie będziesz jej potrzebował – na ekranie LCD, laptopie, tablecie lub statywie.

Designerskie słuchawki

Dla konesera: HP Headset 500 oferuje fantastyczne brzmienia i separację od hałaśliwego open space’u – z tymi słuchawkami lepiej skupisz się na pracy.

HP Headset 500 to doskonały wybór dla aktywnych ludzi biznesu. Docenisz go, zwłaszcza jeśli dużo podróżujesz, komunikujesz się w biegu i uprawiasz aktywny tryb życia. Te nauszne słuchawki przynajmniej częściowo odetną cię od dźwięków otoczenia i przeniosą w świat ulubionej muzyki. Gdziekolwiek jesteś – na lotnisku, w kawiarni czy hotelowym lobby – pomogą ci skupić się na pracy, a dzięki technologii Bluetooth przestaniesz się martwić o splątane kable.

Zaletą produktu jest nie tylko spory zasięg – 10 m, ale też wbudowany mikrofon, który pozwala na swobodne prowadzenie rozmów przez internetowe komunikatory lub telefon. Imponuje także czas działania modelu – do 20 godzin przy jednorazowym ładowaniu. Dzięki składanej konstrukcji i minimalnym rozmiarom zmieścisz gadżet nawet w małej torbie. Wodoodporna konstrukcja pozwoli ci korzystać ze słuchawek nawet na siłowni – nie pokonają ich żadne wyciskające pot ćwiczenia fizyczne. Są kompatybilne z systemem Windows, Android i iOS.

Monitor dla grafika

Na koniec urządzenie, którego niestety nie zabierzesz z sobą do samolotu lub pociągu: 32-calowy monitor HP U32 4K HDR, stworzony z myślą o twórcach treści cyfrowych, którzy potrzebują wydajnego ekranu i przykładają wagę do kreatywnej estetyki. Model ten idealnie dopełni biurko profesjonalnego grafika. Przekonuje przejrzystym wyglądem i doskonałą ergonomią. Oferuje wysoki zakres dynamiczny zapewniający precyzyjne, realistyczne, fabrycznie skalibrowane kolory i kontrast w atrakcyjnej, eleganckiej obudowie.

Dla grafika i operatora DTP: Z monitorem HP U32 4K HDR zrealizujesz każdą swoją śmiałą wizję, dbając jednocześnie o swój wzrok.

Zaletą jest wszechstronna podstawa, która umożliwia regulację pochylenia, obrotu i wysokości. Dzięki panelowi, który z trzech stron nie ma krawędzi, można umieścić obok siebie dwa ekrany, tworząc niemal ciągłą powierzchnię wyświetlania. Sprzęt ten umożliwia wygodny przegląd grafik i multimediów, a jednocześnie dba o wzrok, za co odpowiada technologia redukcji migotania i funkcja redukcji światła niebieskiego (system HP Eye Ease z certyfikatem EyeSafe). Podłączysz go i zaczniesz pracę w kilka sekund dzięki pojedynczemu złączu USB-C, które obsługuje dane i zasilanie.

Podsumowując: HP oferuje zestaw urządzeń, dzięki któremu mobilna praca będzie lekka, przyjemna i efektywna. Co więcej, ma sprzęt stacjonarny do profesjonalnych zastosowań. Jeszcze nigdy technologie nie były tak przyjazne dla profesjonalistów i liderów biznesu.

Partnerem publikacji jest HP