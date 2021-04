Tesco oczekuje spowolnienia sprzedaży

Brytyjska sieć hipermarketów spodziewa się spowolnienia sprzedaży i jej powrotu do poziomu sprzed wybuchu pandemii. W ostatnich dwunastu miesiącach konsumenci gromadzili zapasy artykułów spożywczych w domach, co mocno napędzało handel.

Tesco poinformowało, że w tym roku wzrost sprzedaży artykułów spożywczych prawdopodobnie spowolni. Będzie to miało wpływ na zysk firmy. Stanie się tak, ponieważ rząd brytyjski łagodzi obostrzenia, co zmienia zachowania konsumentów, którzy wracając do biur, przygotowują coraz mniej posiłków w domach.