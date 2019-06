The Farm51 sprzedaje obligacje

Producent gier komputerowych z publicznej oferty papierów dłużnych chce pozyskać do 4,2 mln zł.

The Farm51 Group, znany m.in. z takich gier, jak „World War 3”, czy „Get Even”, rozpoczął publiczną ofertę do 4,2 tys. obligacji serii L o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Zapisy rozpoczęły się 4 czerwca i potrwają do 26 czerwca. Wartość minimalnego zapisu to 5 tys. zł, a emisja dojdzie do skutku w przypadku pozyskania co najmniej 1 mln zł. Okres zapadalności obligacji to dwa lata, a oprocentowanie zostało ustalonena poziomie 7,25 proc. Przydział obligacji ma nastąpić 27 czerwca.