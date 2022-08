Tiktokerzy chcą pomóc pracownikom Amazona

Koalicja 70 tiktokerów, posiadająca łącznie 51 mln fanów, rusza z kampanią “People Over Prime Pledge”. Ma ona na celu wywieranie nacisku na firmę Amazon, aby spełniła prośby swoich pracowników, w tym podniosła minimalne wynagrodzenie do 30 USD za godzinę, zwiększyła płatny czas wolny i zaprzestała działań, które grupa uważa za „niszczenie związków zawodowych”.

W lutym, gdy Starbucks zdecydował się zatrudniać tylko pracowników niezrzeszonych w związkach, grupa tiktokerów zorganizowała akcję przeciwko działaniom popularnej sieciówki. Za pomocą 140 tys. fałszywych zgłoszeń, zablokowała system rekrutujący nowych pracowników używany przez Starbucksa.

Hey @amazon, this is @genzforchange’s Strategy Team. Our team took down Starbucks job applications hiring union busting lawyers and scabs with 140,000 false apps. Then we did it again to support striking Kroger grocery workers.



We’ve got some fun things planned for you😇 pic.twitter.com/az6LjdKnnt