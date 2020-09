To tylko przedwyborcze igraszki?

Poniedziałkowe święto w USA nie sprzyjało większym przetasowaniom na rynkach na początku tygodnia, a dzisiejsze zachowanie inwestorów na Wall Street będzie kluczowe dla oceny tego, czy ubiegłotygodniowe spadki były lekką zadyszką w trendzie wzrostowym czy początkiem większego cofnięcia.

Sytuacji rynkowej nie zmieniły jak na razie przedwyborcze deklaracje amerykańskiego prezydenta, który oznajmił, że zamierza ograniczyć relacje gospodarcze z Chinami. Porozumienie pierwszej fazy z początku roku zakładało bowiem zwiększenie wymiany handlowej. Wypowiedź tę należy jednak interpretować w kontekście podkreślenia różnic z kontrkandydatem partii Demokratycznej w wyborach Joe Bidenem, który ma dążyć do pobudzenia relacji handlowych. Dzisiejsze kalendarium, podobnie jak i wczoraj, nie należy do najciekawszych, przez co kluczowy będzie sentyment do spółek technologicznych oraz interpretacja rynkowa słów Trumpa. Notowania kontraktu terminowego na S&P 500 odbijają po ubiegłotygodniowej przecenie i znajdują się w okolicy wczorajszych maksimów na 3440 pkt. Handel na Starym Kontynencie po wczorajszych blisko 2% zwyżkach w przypadku niemieckiego Daxa rozpoczyna się dziś od częściowego odreagowania wczorajszych wzrostów, a notowania cofają się poniżej 13100 pkt.