Październik był kolejnym miesiącem, w którym polski rynek motoryzacyjny odrabiał straty. O odbiciu jednak nie może być mowy — 2020 r. zakończymy sporą stratą.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w październiku 2020 r. zarejestrowano w Polsce 45,5 tys. samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 t. To co prawda o ponad 5 proc. (2,3 tys. aut) więcej niż we wrześniu, ale też o blisko 14 proc. (7,2 tys. aut) mniej niż rok wcześniej.